Вашингтон, 12 января, 2019, 09:10 — ИА Регнум. Продолжающаяся частичная приостановка деятельности федерального правительства США стала самой продолжительной в истории страны. Об этом сообщает Associated Press.

Капитолий

12 января пошёл 22 день приостановки работы федерального правительства США. Таким образом, этот «шатдаун» стал самым продолжительным в американской истории. Ранее этот «рекорд» принадлежал администрации президента Билла Клинтона: в 1996 году федеральное правительство приостанавливало работу на 21 день.

ABC News отмечает, что около 420 тысяч государственных служащих продолжают работать без оплаты, ещё 380 тысяч находятся в неоплачиваемом отпуске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, частичная приостановка работы правительства США началась 22 декабря 2018 года. Бюджетный кризис связан с тем, что Дональду Трампу не удалось согласовать федеральный бюджет. В частности, президент США настаивает на финансировании строительства стены на границе с Мексикой, что не устраивает представителей Демократической партии в конгрессе.