Оттава, 12 января, 2019, 08:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям жертв и пострадавших в результате наезда двухэтажного автобуса на остановку в Оттаве. Соответствующее сообщение Трюдо опубликовал накануне, 11 января, в сети микроблогов Twitter.

(сс) 2017 Canada Summer Games Джастин Трюдо

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Канады двухэтажный автобус наехал на остановку. Погибли три человека, ранения получили ещё 23.

«Я направляю мои глубокие соболезнования семьям погибших и всем затронутым сегодняшней трагической аварией в Оттаве», — написал Трюдо на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Он подчеркнул, что власти внимательно следят за ситуацией, а также поблагодарил работников экстренных служб.