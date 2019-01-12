Вашингтон, 12 января, 2019, 07:35 — ИА Регнум. Государственный департамент США может пойти на ослабление режима американских санкций в отношении Корейской Народно-Демократической Республики для того, чтобы наладить механизм оказания гуманитарной помощи Северной Корее. Об этом накануне, 11 января, пишет издание Foreign Policy со ссылкой на дипломатические и гуманитарные источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп vs Ким, КНДР, США

Напомним, что специальный советник президента Южной Кореи по объединению Мун Чжон Ин заявил, что власти США вполне могут выйти из некоторого «тупика» в переговорах с КНДР по вопросу денуклеаризации, начав поставлять в Северную Корею гуманитарную помощь. При этом советник подчеркнул, что «вознаграждением» для КНДР за шаги по денуклеаризации не обязательно должно быть снятие действующих санкций.

В качестве альтернативных вариантов такого «вознаграждения» Мун Чжон Ин назвал сокращение агрессивных американских учений у границ КНДР, обмен в спортивной и культурной сфере, а также поставки гуманитарной помощи.

После этого специальный посланник США по вопросам КНДР Стивен Биган заявил, что Вашингтон действительно готов пересмотреть ряд своих санкций в отношении КНДР, чтобы устранить препятствия в поставках гуманитарной помощи. Американские власти готовы обсуждать и другие инициативы, которые бы позволили построить более доверительные отношения с Пхеньяном.

В частности, речь идёт о снятии ограничений на поездки в КНДР американских сотрудников гуманитарных организаций и устранение всех препятствий для поставок в Северную Корею гуманитарной помощи.

Однако все эти меры могут быть приняты только после того, как вновь заработает американское федеральное правительство, остановленное из-за отсутствия федерального бюджета. Foreign Policy отмечает, что даже после запуска правительства процесс частичного снятия санкций займет какое-то время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры США и КНДР по вопросам денуклеаризации фактически находятся в тупике. Власти КНДР ждут от США выполнения ранее взятых на себя обязательств, а Вашингтон ждет от Пхеньяна конкретных шагов по денуклеаризации.