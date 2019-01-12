Брюссель, 12 января, 2019, 05:46 — ИА Регнум. Участник акции протеста «желтых жилетов» в Бельгии погиб под колесами грузовика, передает RTBF.

(сс) Ella87 Желтые жилеты

Инцидент произошел 11 января у города Визе, где протестующие на трассе заблокировали движение грузовиков. На дороге находились около 30 протестующих, один из которых попал под колеса грузовика.

За рулем сидел водитель из Нидерландов. Гибель человека расценена как несчастный случай.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во Франции, откуда начало распространятся «поветрие» «желтых жилетов», в городе Бурж в центре страны этому движению запретили митинговать и проводить акции.