Киев, 12 января, 2019, 05:35 — ИА Регнум. Крымский мост представляет большую опасность для людей, заявил украинский министр Вадим Черныш в интервью «Обозревателю».

Петр Данилов ИА Красная Весна Крымский мост

"Несмотря на российскую пропаганду, мы эмпирически доводим до общественности, что, по нашему мнению, это просто бутафорский пропагандистский проект и он несет угрозу и для тех, кто движется по мосту, и для судоходства», — сказал Черныш.

Опасность, по словам чиновника, особенно велика во время землетрясений. Украинец утверждает, что мост шаток и «движется даже в спокойном состоянии».

Отметим, что Крымский мост не дает покоя представителям украинской элиты. Так, в конце апреля 2018 г. депутат Верховной рады Рефат Чубаров («Блок Петра Порошенко») назвал этот объект «частью той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине».

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Украинский деятель Александр Турчинов (секретарь Совета украинской национальной безопасности и обороны) в декабре заявил, что Крымский мост, если понадобится, силами Украины можно разрушить.

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