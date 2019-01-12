Брюссель, 12 января, 2019, 04:51 — ИА Регнум. Евросоюз не намерен пересматривать проект соглашения об условиях выхода Великобритании из ЕС, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Об этом сообщила представитель ЕК Мина Андреева на своей странице в Twitter.

(сс) European People's Party Жан-Клод Юнкер

«Мы согласовали соглашение о выходе (Великобритании из состава ЕС — прим. ИА REGNUM ) с британским правительством. Это наше окончательное предложение. Мы можем уточнить некоторые положения, но пересматривать проект соглашения мы не будем. Выбор такой: принять его или отклонить», — приводит цитату Юнкера Андреева.

Напомним, ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Брюссель не намерен пересматривать положения соглашения, достигнутого на переговорах между Великобританией и Евросоюзом. По его словам, проект соглашения является окончательным для Евросоюза.

Также напомним, выход Великобритании из состава ЕС должен состояться 29 марта 2019 года. В случае, если британский парламент откажется ратифицировать соглашение, достигнутое премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй с руководством Евросоюза, выход страны состоится без заключения соглашения (так называемый «жесткий Brexit»).

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января глава британского правительства Тереза Мэй заявила, что голосование в Палате общин парламента по проекту соглашения о выходе страны из состава Евросоюза состоится 14 или 15 января. Голосование должно было состояться 11 декабря 2018 года, однако было перенесено на более поздний срок.