Киев, 12 января, 2019, 00:04 — ИА Регнум. Ректор киевского Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерина Амосова в третий раз была уволена министерством здравоохранения Украины, сообщает 11 января пресс-служба ведомства на странице в соцсети Facebook.

Celegans Екатерина Амосова

Согласно сообщению, формальной причиной увольнение стало отсутствие Амосовой на рабочем месте с 26 декабря по 8 января «без уважительной причины», а также якобы за нарушения в финансово-хозяйственной деятельности.

Напомним, конфликт между медуниверситетом и минздравом Украины длится с февраля 2018 года. Тогда ведомство уволило Амосову с должности ректора, однако студенты и преподаватели объявили забастовку и потребовали вернуть главу университета. В марте Амосова была восстановлена в должности, но через четыре дня минздрав опять отстранил ее.

После этого Амосова вернулась на работу уже 26 декабря по решению суда, однако это снова не устроило украинское ведомство.