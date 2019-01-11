Калуга, 11 января, 2019, 17:08 — ИА Регнум. В конце 2018 года правительство РФ подвело итоги всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». В номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями, развитие ТОС и привлечение граждан к местному самоуправлению» среди городских округов Калуга заняла почетное 3-е место. В качестве приза город получил межбюджетный трансферт из федерального бюджета в размере 1 миллиона 520 тысяч рублей. Активисты территориальных общественных самоуправлений приняли коллегиальное решение на эти средства приобрести автомобиль для Ассоциации ТОС города.

Пресс-служба Городской думы Калуги У Ассоциации ТОС Калуги появилась новенькая «Газель»

11 января в одном из автосалонов Калуги состоялась торжественная передача ключей от микроавтобуса «Газель-Next» руководителю правления Ассоциации ТОС, депутату Городской думы Калуги Эльвире Капитоновой. В церемонии приняли участие глава городского самоуправления Александр Иванов, городской голова города Калуги Дмитрий Разумовский, депутаты Городской думы Татьяна Коняхина, Светлана Мартынова, председатели и активисты территориальных общественных самоуправлений, представители СМИ.

«Символично, что еще одна страница в деятельности ТОС города Калуги в новом году начинается с такого радостного события — передачи ключей от нового микроавтобуса, который стал по сути материальным воплощением итогов активной работы наших ТОСов в 2018 году, — заявил Александр Иванов. — Третье место во Всероссийском конкурсе — это прекрасный результат и высокая оценка. От имени депутатов городской Думы я хочу еще раз поблагодарить всех руководителей и членов ТОС города за слаженную работу и пожелать им в наступившем 2019 году не сбавлять темпов».

Как пояснили сотрудники Городской управы, новый микроавтобус будет приписан к одному из МУПов, где специалисты обеспечат квалифицированное обслуживание автомобиля.