Краснодар, 11 января, 2019, 22:54 — ИА Регнум. Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский в рамках рабочего визита в Краснодарский край проинспектировал завершение строительства в Тамани нового центра питания — подстанции 220 кВ «Порт» и воздушных линий электропередачи 220−110−35−10 кВ. Как сообщили в департаменте информационной политики и связей с общественностью компании, глава «Россетей» совершил вертолетный облет объектов и осмотрел подстанционное оборудование.

Департамент информационной политики и связей с общественностью компании «Россети» Глава «Россетей» проинспектировал строительства новых объектов в Тамани

Проект по строительству новых энергообъектов реализуется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года», а также проекта «Создание сухогрузного района морского порта «Тамань».

Новая подстанция мощностью 432 МВА и линии электропередачи общей протяженностью 188 км позволят реализовать промышленный потенциал региона и повысить надежность энергоснабжения Кубани в целом.

При строительстве подстанции было применено самое современное, цифровое оборудование преимущественно отечественного производства. Контроль и управление основного оборудования и вспомогательных систем на новом энергообъекте обеспечивает автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП), которая обрабатывает более 6,5 тысяч сигналов основного оборудования, телесигналов и телеизмерений. Телеуправление и переключение оборудование на подстанции осуществляется диспетчером с автоматизированного рабочего места.

«Строительство подстанции велось опережающими темпами, учитывая значимость данного энергообъекта и его необходимость для развития инфраструктуры Таманского полуострова, обеспечения потребностей транспортного и железнодорожного переходов Крымского моста», — подчеркнул в ходе посещения объекта Павел Ливинский.

В рамках визита на подстанцию «Порт» глава «Россетей» также провел видеоселекторное совещание с участием руководителей филиалов «Кубаньэнерго». Генеральному директору компании была доложена оперативная обстановка и ход прохождения осенне-зимнего периода в регионах присутствия группы «Россети» — Краснодарском крае и Республике Адыгея. Павел Ливинский поручил продолжить усиленный контроль за работой электросетевых объектов в период ОЗП в целях обеспечения надежного энергоснабжения кубанского региона.

Особое внимание глава «Россетей» уделил ходу реализации проекта цифровой трансформации электросетевого комплекса. Напомним, что 21 декабря 2018 года советом директоров «Россетей» была утверждена концепция «Цифровой трансформации 2030», предполагающая полное преобразование энергетической электросетевой инфраструктуры посредством внедрения цифровых технологий.