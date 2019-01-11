Киев, 11 января, 2019, 23:15 — ИА Регнум. Неонациста из радикальной группировки «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказалась выдавать России Украина, заявила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, сообщает 11 января «112 Украина».

СВ ДНР Донецк

По ее словам, Следственный комитет России потребовал от Украины выдать члена радикальной организации за то, что он принимал участие в гражданской войне в Донбассе на стороне Украины. Его имя не уточняется. Сарган подчеркнула, что генпрокуратура отказала России в удовлетворении запроса.

Напомним, ранее Украина выдала России Тимура Тумгоева, который обвиняется в терроризме. Тумгоев принимал участие в гражданской войне в Донбассе на стороне батальона «Украинской добровольческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После этого украинские радикалы устроили акции протеста возле здания генеральной прокуратуры Украины и потребовали вернуть Тумгоева.