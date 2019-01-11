Москва, 11 января, 2019, 22:47 — ИА Регнум. Россия начала сокращать объёмы добычи нефти в рамках достигнутого в декабре соглашения ОПЕК+. Об этом 11 января сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

По его словам, на текущий момент сокращение суточной добычи составляет чуть более 30 тысяч баррелей от уровня октября 2018 года, а к концу текущего месяца достигнет 50 тысяч баррелей.

Напомним, 7 декабря страны ОПЕК и Россия на переговорах в Вене достигли договорённости о сокращении уровня добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки.

Ранее Александр Новак сообщал, что Россия в рамках соглашения сократит добычу на 2% по сравнению с уровнем октября, то есть приблизительно на 228 тысяч баррелей. По его словам, исходя из технологических возможностей, сокращение до этого показателя может занять несколько месяцев.