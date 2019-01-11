Санкт-Петербург, 11 января, 2019, 21:57 — ИА Регнум. Три пассажирских самолета не смогли вовремя приземлиться в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, сообщает 11 января официальный сайт аэропорта «Пулково».

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

В частности, порывы ветра заставили уйти на посадку в Москву один авиалайнер из Мурманска и два пассажирских самолета, прилетевших из столицы России.

В результате пассажиры этих авиарейсов попали в Санкт-Петербург с задержкой от пяти до шести часов.