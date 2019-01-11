Абу-Даби, 11 января, 2019, 20:58 — ИА Регнум. 11 января между сборными Киргизии и Южной Кореи на стадионе «Хазза бин Зайед» был разыгран матч 2-го тура Кубка Азии. Противостояние завершилось победой номинальных гостей.

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Единственный мяч под занавес первой половины забил центральный защитник «Чонбук Моторс» Ким Мин-Джэ после передачи Хона Чхоля — 0:1.

Статистика матча (Киргизия / Южная Корея)

Удары 11/19

Удары в створ ворот 2/7

Процент владения мячом 29%/71%

Нарушения правил 10/7

Поданные угловые 5/10

Южная Корея набрала 6 очков и обеспечила себе выход из группы C. Киргизия без очков осталась на 3-й позиции и потеряла шансы на плей-офф Кубка Азии.

Стартовые составы команд на матч:

Киргизия: Кадырбеков, Кичин, Козубаев, Тагое, Сидиков, Бернхардт, Сагинбаев, Жиргалбек, Исраилов, Мурзаев, Мусабеков.

Южная Корея: Сынгю, Ен, Мин-Джэ, Енгвон, Уен, Хванг, Хичхан, Джачхоль, Чхонъен, Ыйджо.

Главный арбитр матча: Хамис Ал Марри.

Желтые карточки: Ен — 79, Рустамов — 83.

Голы: Мин-Джэ 41 — 0:1.