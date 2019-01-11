Киев, 11 января, 2019, 21:44 — ИА Регнум. Чиновник министерства регионального развития Украины попался на взятке, сообщает 11 января УНИАН.

Chris Potter Взятка

Согласно сообщению, полиция задержала главного специалиста отдела управления государственной собственностью ведомства. Чиновник требовал за предоставление помещений в аренду взятку в размере $5 тыс. Коррупционеру грозит тюремное заключение на срок до десяти лет.

Напомним, ранее на Украине задержали главу «Донецкого государственного агентства автомобильных дорог» и юриста компании. Задержанный чиновник получал «откат» за поставку нефтепродуктов.

Отметим, украинские продажные чиновники и политики совершенно не стараются скрыть свои коррупционные схемы, из-за чего подавляющее большинство населения абсолютно не доверяет власти.