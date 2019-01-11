Киев, 11 января, 2019, 21:34 — ИА Регнум. Правительство Украины выделит для поддержки сельского хозяйства 6,9 млрд гривен ($240 млн), заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 11 января «Укринформ».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Трактор в поле

По его словам, выделенные средства пойдут на различные программы поддержки украинского фермерства. Гройсман отметил, что сельское хозяйство формирует значительную долю ВВП Украины.

Напомним, сельское хозяйство — одно из основных направлений для Украины, поскольку высокотехнологичное производство в стране не развивается, так же как и другие сферы. При этом президент Украины Петр Порошенко требует снять мораторий на продажу сельхозземель, поскольку это позволит западным компаниям присвоить себе обширные посевные площади Украины.