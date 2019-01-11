Ереван, 11 января, 2019, 20:03 — ИА Регнум. Партия «Процветающая Армения» (ППА) решила выдвинуть на должность вице-спикера Национального собрания от оппозиции кандидатуру Ваге Энфиаджяна. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала пресс-секретарь лидера партии Гагика Царукяна Ивета Тоноян.

Photolure Зал заседаний парламента Армении

Тоноян отметила, что обязанности секретаря фракции ППА возьмет на себя Арман Абовян, а о том, кто будет руководителем фракции, в заявлении не упоминается.

Первое заседание новоизбранного парламента Армении состоится 14 января. Получивший на внеочередных парламентских выборах 9 декабря конституционное большинство блок «Мой шаг» ранее заявил, что на должность спикера парламента выдвинет кандидатуру бывшего первого вице-премьера Арарата Мирзояна, на должности двух вице-спикеров — кандидатуры Лены Назарян и Алена Симоняна. Также известно, что на должность вице-спикера, которая по конституции отведена оппозиции, блок поддержит кандидатуру той политической силы, которая представлена в парламенте большим количеством депутатов. В данном случае — это ППА, у которой 26 депутатских мандатов, а у «Светлой Армении» их 18.

Таким образом, уже известен весь руководящий состав нового парламента Армении. Также известно, что на заседании 14 января не будет голосования по кандидатуре премьер-министра, так как по конституции Армении первый номер избирательного списка той политической силы, которая имеет в парламенте конституционное большинство, автоматически становится премьер-министром. Таким образом, в понедельник, 14 января, Никол Пашинян избавится от приставки и.о. и начнёт формирование нового правительства.

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