Москва, 14 января, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 14 января, комитет Госдумы по информполитике обсудит законопроект о наказании за фейки и за оскорбление органов государственной власти в интернете, сообщает ИА REGNUM. Инициативы вызвали широкий резонанс в обществе.

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Инициативы были внесены членами Совфеда Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным («Единая Россия»).

Согласно поправкам в КоАП, предлагается штрафовать за распространение в средствах массовой информации (СМИ), а также в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и (или) здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка (или) общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий. Нарушение повлечет штраф на граждан до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — до 50 тыс. рублей, на юрлиц — до 1 млн рублей.

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Еще один законопроект, вводящий санкции за неуважение к органам государственной власти, предполагает штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей или административный арест до 15 суток. Карать предлагается за «выказанное в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

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Комитет Госдумы по безопасности поддержал законопроекты. При этом в комитете указали на то, что инициатива о запрете фейков может быть воспринята неоднозначно. Например, сам порядок определения круга сведений, которые должны удаляться, требует дополнительного обсуждения. Также могут возникать вопросы к тому, как определен сам круг такой информации, указали в ходе дискуссии.

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Против инициативы о наказании за оскорбление органов государственной власти выступил Минцифры. Замглавы министерства Алексей Волин напомнил, что у граждан России есть конституционное право свободно высказывать свое мнение, кроме того, действующее законодательство содержит ограничения на «выказанное в неприличной форме явное неуважение», в частности, существуют ограничения на публичное использование нецензурной лексики.

Претензии Минкомсвязи относятся и к предлагаемым запретам на распространение фейковой информации. По словам Волина, министерство в целом не против, но попросило сузить трактовку понятия.

Вместе с тем к дискуссии присоединилась и РПЦ. Штрафы за оскорбление представителей органов государственной власти были бы уместны в случае аналогичных мер в отношении чиновников, оскорбляющих граждан, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он уточнил, что делает акцент на том, что «если мы хотим ужесточить тему «защиты власти», то это должно идти только с усилением темы ответственности власти — за свои слова и поступки».

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Ранее Госдума приняла закон, смягчающий наказание по статье 282 УК. Наказание по этой статье еще называли «за «лайки» и «репосты».