Вашингтон, 11 января, 2019, 19:09 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с серией из десяти телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, сообщатеся 11 января на официальном сайте компании.

SpaceX Запуск Falcon 9

Ракета стартовала в 18:31 мск с пусковой площадки на базе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.

Сообщается, что нижнюю ступень Falcon 9 после её отделения удалось успешно приземлить на плавучую платформу в Тихом океане.

Спутники на борту Falcon 9 принадлежат международному оператору мобильной связи Iridium Communications. Группа спутников Iridium NEXT должна заменить на орбите аппараты предыдущего поколения.

Отметим, что данный запуск SpaceX первоначально планировала осуществить ещё в октябре минувшего года, но он неоднократно откладывался по различным причинам. В последний раз датой старта назначалось 8 января, но запуск не состоялся из-за неблагоприятных погодных условий.