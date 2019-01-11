Душанбе, 11 января, 2019, 18:51 — ИА Регнум. Возобновит «Таджик Эйр» свою деятельность или будет объявлена банкротом, решит правительственная комиссия Таджикистана во главе с премьер-министром страны Кохиром Расулзода. Об этом сегодня, 11 января, сообщает «Спутник Таджикистан».

(сс) Borya2305Bear Самолет авиакомпании «Таджик Эйр»

Отмечается, что комиссия изучит финансовое положение компании и вынесет вердикт в течение месяца.

Напомним, что с начала января 2019 года государственный авиаперевозчик «Таджик Эйр» сокращает перелеты: все зарубежные рейсы приостановлены, полеты по российским направлениям переданы частной компании «Сомон Эйр», также отменены перелеты по направлению Душанбе — Ходжент. По словам представителя компании, именно с этим связан массовый выход сотрудников перевозчика в неоплачиваемый отпуск. В случае, если правительственная комиссия решит, что финансовая ситуация поправима, все они вернутся к своей работе.

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Ранее правительство уже заявляло о готовности передать акции «Таджик Эйра», 100% которых сейчас принадлежат государству, в частные руки.