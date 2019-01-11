Киев, 11 января, 2019, 19:11 — ИА Регнум. Украина может быть готова к вступлению в НАТО через пять-десять лет, заявил бывший заместитель главы генштаба ВСУ генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, сообщает 11 января УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По его словам, украинская армия может начать действовать по стандартам НАТО к 2020 году, однако это не означает, что Украина сразу будет готова к вступлению в альянс. Генерал-лейтенант добавил, что для вступления в НАТО Украина должна получить план действий относительно членства в Североатлантическом альянсе.

Напомним, разговоры о том, что Украина скоро вступит в ЕС и НАТО, призваны отвлечь граждан Украины от реальных проблем: роста задолженности в сфере ЖКХ, низких зарплат, обнищания населения, убийства киевскими боевиками мирных жителей в Донбассе и других, которые киевский режим не намерен решать.