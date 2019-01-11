Рим, 11 января, 2019, 18:13 — ИА Регнум. Партия «Лига» не будет голосовать за легализацию марихуаны в Италии, подобного пункта нет в коалиционном контракте действующего правительства, заявил в пятницу, 11 января, лидер партии, вице-премьер Маттео Сальвини, передает Il Giornale.

Carlos Gracia Марихуана

Ранее представители второй правящей партии, «Движения 5 звезд», предложили разрешить гражданам выращивать коноплю для личных нужд. Разработанный «Движением» законопроект предполагает, что граждане смогут выращивать коноплю для «рекреационного использования». В собственном доме предложено разрешить держать не более трех кустов конопли.

«Это предложение никогда не будет принято», — сказал Сальвини.

Наблюдатели, в свою очередь, отмечают, что в последние дни представители двух правящих партий все чаще расходятся во мнениях по самым разным вопросам. Впрочем, подобное происходило и в 2018 году, что не мешало правительству принимать те инициативы, по которым они достигали компромисса.

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