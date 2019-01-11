Москва, 11 января, 2019, 18:16 — ИА Регнум. Заморозка огромных бюджетных средств может быть самоцелью правительства РФ и Банка России, полагает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 11 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что объём Фонда национального благосостояния за год вырос в рублёвом выражении на 7,5% и по состоянию на 1 января 2019 года составил 4 трлн 36 млрд рублей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Равнение на флаг

«Нужно сказать, что Фонд национального благосостояния — это такая условная величина, потому что он представляет собой неуклонно снижающуюся долю от тех денег, которые лежат в федеральном бюджете без движения, — сказал Делягин. — По данным Минфина РФ, на 1 декабря 2018 года неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета составили более 10,6 трлн рублей. ФНБ составлял почти половину этих денег, но в течение года эта доля уменьшалась. И это в той ситуации, когда на ровном месте повышается НДС, при помощи налогового манёвра правительства резко повышаются цены на бензин и резко дестабилизируется страна. В этой ситуации правительство Медведева замораживает деньги народа и нагло лжёт, заявляя, что денег нет».

Также Делягин назвал две гипотезы, объясняющие, почему правительство держит на счетах такие огромные суммы и не тратит их на решение острых экономических проблем государства.

«Первая гипотеза — деньги лежат не для чего-то, а их заморозка является самоцелью, и это главная задача правительства РФ и Банка России, — предположил Делягин. — Всё правительство РФ состоит из либералов. То есть это люди, которые считают, что государство должно служить глобальным спекулянтам. Интересы глобальных финансовых спекулянтов, которым служит и правительство РФ, и Банк России, не предусматривают возможности развития России. Никакого. Если РФ будет развиваться экономически и технологически, то, не дай бог, здесь заведутся конкуренты. Кроме того, каждый рубль, который выплачен в виде пенсии или зарплаты, уже нельзя украсть и соответственно вывести из страны. Когда коррупционеры воруют и вывозят награбленное, эти средства становятся резервом для глобальных финансовых спекуляций. Западные аналитики посчитали, где находятся деньги 30 тыс. граждан РФ с официальным доходом более одного миллиона долларов. Это деньги вне офшоров. Это деньги, которые лежат на счетах, которые доступны финансовым аналитикам. Всего эти 30 тыс. человек обладают совокупно 453 млрд долларов, и почти 70% этой суммы находится вне пределов РФ. Таким образом, и олигархи, и коррупционеры нужны глобальным финансовым спекулянтам».

Вторая гипотеза, названная Делягиным, состоит в том, что «либералы взяли курс на государственный переворот» и доведение людей до отчаянья, протестов и свержения власти.

«Они взяли курс на свержение режима, чтобы вернуть себе всю ту полноту власти, которой они обладали в 1990-е годы, и итоги этой полноты либеральной власти сопоставимы с результатами гитлеровского нашествия», — подытожил Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным пресс-службы Минфина РФ, объём Фонда национального благосостояния за год вырос в рублёвом выражении на 7,5% и по состоянию на 1 января 2019 года составил 4 трлн 36 млрд рублей. При этом в пересчёте на доллары объём ФНБ за минувший год сократился на 10,8% — до 58,1 млрд долларов.

За декабрь объём ФНБ в рублёвом выражении сократился на 11,6% после снижения на 8,1% в ноябре и на 0,6% в октябре.