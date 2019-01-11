Вашингтон, 11 января, 2019, 17:55 — ИА Регнум. Круизный лайнер с девятью тысячами человек на борту был вынужден срочно вернуться в американский морской порт Канаверал из-за массовой кишечной инфекции, поразившей более 270 пассажиров, сообщает 11 января The Sun.

(сс) Casey Horner Круизный лайнер

Разбушевавшаяся на борту лайнера инфекция и все вытекающие из нее последствия застали судно в районе Ямайки. Из девяти тысяч пассажиров и членов экипажа заболели 277 человек.

Компания-судовладелец объявила о возвращении судна в порт Канаверал на сутки раньше и обещала всем пассажирам солидную денежную компенсацию за моральные страдания.

Издание отмечает, что пассажиры были возмущены тем, что им не разрешают сходить на берег.

Причина поразившей судно инфекции остается невыясненной.