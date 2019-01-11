Москва, 11 января, 2019, 17:53 — ИА Регнум. Третья взлётно-посадочная полоса московского аэропорта «Шереметьево», которая должна открыться весной 2019 года, будет использоваться без каких-либо ограничений, заявили 11 января в пресс-службе Минтранса России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шереметьево

«Минтранс не согласен с формулировками некоторых СМИ по поводу использования третьей ВПП аэропорта «Шереметьево». Её эксплуатация будет осуществляться без каких-либо ограничений благодаря применению мер снижения авиационного шума», — приводит комментарий ведомства ТАСС.

Как пояснили в Минтрансе, снижения шума удастся добиться «за счёт внедрения новых технологий обслуживания воздушного движения, в том числе процедур маневрирования в районе аэродрома».

Как передавало ИА REGNUM, из опубликованной ранее сегодня пояснительной записки к разработанному Минтрансом проекту закона о приаэродромных территориях следовало, что полноценная эксплуатация третьей ВПП «Шереметьево» будет невозможной, так как в зону её строительства попала густонаселённая территория.

«Около тысячи человек проживает непосредственно в зоне строительства, плюс несколько тысяч в санитарно-защитной зоне», — говорилось, в частности, в документе.

Отмечалось, что из-за авиационного шума количество рейсов с третьей взлетно-посадочной полосы в ночное время придется ограничить.

В настоящее документ не доступен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Из сообщения на сайте следует, что он был удалён.