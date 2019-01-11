Власть России критикуют, в Москве не верят США: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 11 января, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Бывший посол РФ в Белоруссии раскритиковал власть России;
- В России не уверены в выводе войск США из Сирии;
- В Польше задержан предполагаемый «китайский шпион»;
- Российским военным разрешат сбивать гражданские самолеты;
- О нелюбви немцев к российским и британским туристам.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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