Калуга, 11 января, 2019, 16:11 — ИА Регнум. Подстанции 220 кВ Мирная и Спутник, обеспечивающие энергоснабжение севера и запада Калужской области, включая Калугу и наукоград Обнинск, переведены на дистанционное управление, сообщает 11 января пресс-служба Системного оператора ЕЭС России.

Znamkaluga.ru Калужские подстанции перевели на телеуправление

На предприятии отмечают, что до 2021 года технология будет реализована на 93 подстанциях Федеральной сетевой компании ЕЭС по всей стране. В настоящее время телеуправление работает на 24 подстанциях, включая 10, расположенных в центральной части России.

В ходе работ организована передача телеметрической информации в центр управления сетями Приокского предприятия магистральных электрических сетей и диспетчерский центр Смоленского регионального диспетчерского управления энергосистем. Также внесены изменения в конфигурацию и программное обеспечение автоматизированных систем управления ТП, проведена настройка оперативно-информационных комплексов. Выполнен комплекс работ по повышению кибербезопасности, разработаны типовые программы переключений с использованием телеуправления, организованы тренировки персонала.

Электроснабжение северных и западных районов Калужской области, включая административный центр региона — город Калугу с населением около 360 тысяч человек — обеспечивает подстанция 220 кВ Спутник. Она также принимает участие в транзите электроэнергии Черепетской ГРЭС в Калужскую и Московскую энергосистемы.

Подстанция 220 кВ Мирная обеспечивает надёжное электроснабжение наукограда Обнинска с населением 115 тысяч человек и индустриального парка «Ворсино», где расположен ряд крупных промышленных предприятий региона.

Отмечается, что внедрение телеуправления является одним из ключевых направлений цифровизации единой национальной электрической сети.

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