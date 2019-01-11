Курган, 11 января, 2019, 15:52 — ИА Регнум. В Зауралье из аварийного жилья в ближайшие шесть лет планируется переселить более трёх тысяч человек. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев оповестил курганцев о втором этапе программы переселения из ветхого и аварийного жилья, рассчитанной на 2019−2024 годы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

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На эти цели будет направлено 2,2 миллиарда рублей, большая часть этих средств — из федерального бюджета.

Владимир Якушев 11 января приехал в Курганскую область с рабочим визитом. Во время объезда столицы региона он встретился с жителями аварийного дома № 9 на улице Кремлёва. Жители дома поведали министру строительства и ЖКХ России о плачевном состоянии здания, построенного ещё в первой половине прошлого века. Они вынуждены проживать в здании, где рушатся стены и протекает кровля.

Министр обнадёжил курганцев: они могут рассчитывать на переезд в новые квартиры, в том числе благодаря новому витку реализации федеральной программы по переселению из аварийного и ветхого жилья.

За период действия первого этапа программы с 2013 по 2017 годы в новые квартиры из аварийного жилищного фонда переехали 6 088 жителей Курганской области, которые ранее проживали в 352 аварийных домах. Объем финансирования составил 3,2 млрд рублей.