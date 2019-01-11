Ярославль, 11 января, 2019, 15:24 — ИА Регнум. В ярославских школах реализуется пилотный проект по переходу на безналичную оплату питания на основе системы «Школьная карта». Об этом сообщает официальный информационный портал мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru «Школьная карта»

Система «Школьная карта» позволит не только осуществлять безналичный расчёт и автоматизировать процесс учёта в образовательных учреждениях, но и предоставлять родителям сведения о питании их детей в режиме on-line.

Это аналог кредитной карты, со своим счётом, который родители могут пополнить в любое время. Система позволит полностью избавиться от налички, и родители могут быть уверены, что их ребёнок потратит деньги в школьной столовой или буфете. В приложении они смогут даже посмотреть, что конкретно купил ребёнок, — поясняет генеральный директор ЗАО «Соцпитание» Владимир Руденко.

Как сообщает информационный портал мэрии Ярославля, инициатива внедрения проекта принадлежит мэру Владимиру Волкову. Сообщается также, что в настоящий момент в пилотном проекте принимают участие семь городских школ. Система уже работает в двух школах города: №42 и №56. Остальные пять школ перейдут на «Школьную карту» к концу января.

Однако, как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, система «Школьная карта» ещё не работает, как минимум в школе №42 не завезено даже оборудование. Для работы системы необходимо провести большую разъяснительную работу как с преподавателями, так и с родителями. Некоторые из них, не отрицая очевидных преимуществ безналичной оплаты, высказывают сомнения в удобстве использования системы. В частности, непрофильная функция учителей по сбору денег не отменяется, а лишь заменяется заполнением электронных форм. У родителей есть вопросы о том, сможет ли питаться ребёнок в случае утери карты или возникновения технического сбоя системы.

Стоит отметить, что при помощи «Школьных карт» можно контролировать доступ в школу, то есть система работает как электронный пропуск. Однако вводить эту функцию или нет будут решать директора в каждом конкретном учебном учреждении совместно с родителями.