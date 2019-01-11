Нассау, 11 января, 2019, 16:57 — ИА Регнум. Netflix выпустил трейлер документального фильма про скандальный фестиваль на Багамах «FYRE: Величайшая вечеринка, которая так и не состоялась». Премьера ленты намечена на 18 января.

Скриншот страницы YouTube канала Netflix FYRE: Величайшая вечеринка, которая так и не состоялась

Скриншот страницы YouTube канала Netflix FYRE: Величайшая вечеринка, которая так и не состоялась

Режиссером картины выступил номинант на премию «Эмми» и на «льва» Венецианского кинофестиваля Крис Смит. В основу фильма легли интервью с теми, кто работал над продвижением и созданием фестиваля. Как отмечает Смит, многие отказывались обсуждать «травмирующий опыт», полученный в тот период. По словам режиссера, одна из главных целей документального фильма — показать, что «было действительно много заинтересованных и добросовестных людей, которые убивали себя, пытаясь претворить фестиваль в жизнь».

Музыкальный фестиваль для «золотой молодёжи» Fyre Festival должен был состояться на одном из багамских островов в конце апреля 2017 года. Его организовывали предприниматель Билли Макфарланд и рэпер Ja Rule. Гостям обещали VIP-номера, выступления знаменитых исполнителей, частные самолёты и еду от лучших шеф-поваров мира. Мероприятие рекламировали известные модели и звёзды Instagram, а билеты стоили несколько тысяч долларов.

Вместо всего перечисленного участники фестиваля обнаружили палатки без кроватей, биотуалеты, отсутствие известных артистов и еду из контейнеров. Журналисты прозвали мероприятие «худшим фестивалем в истории», а на организаторов подали два коллективных иска. В октябре 2018 года Макфарланда приговорили к шести годам тюрьмы и штрафу в $26 млн за мошенничество.