Мурманск, 11 января, 2019, 14:22 — ИА Регнум. Сегодня из Мурманска стартовал снегоходный пробег «Северная тропа — 2019». экспедиции собираются преодолеть 17 тысяч км за три месяца. Об этом ИА REGNUM сообщили организаторы пробега.

Facebook.com Участников пробега на старте поддержала глава комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова (на фото в центре).

Группа участников состоит из трех человек, жителей Магнитогорска Челябинской области. Руководитель группы — предприниматель и журналист Александр Табаков, штурман группы — предприниматель Геннадий Чернуха и механик — инженер-конструктор Евгений Бердников. Все они имеют богатый опыт северных путешествий. В 2013 году группа в этом составе уже проходила маршрут от Мурманска до Чукотки. Протяженность тогда составила 11 600 км. На этот раз команда рассчитывает существенно улучшить свой рекорд.

Маршрут экспедиции включает в себя восемь регионов РФ. Участники планируют посетить Архангельск, Нарьян-Мар, Диксон, мыс Челюскин, Тикси, Чокурдак, Уэлен, Анадырь.

Точный график посещения городов не определен.

«Планировать населенные пункты очень сложно, год на год Погода разная по этому планов особых не строим будем идти как идется, бывало что за сутки проходили 500 км, а бывало и 50», — пояснил на своей странице в Facebook Геннадий Чернуха.

Дальнейшим развитием проекта может стать либо регулярный трансроссийский снегоходный пробег с привлечением команд-производителей снегоходов, либо ежегодная эстафета на снегоходах по северным регионам, территориально соприкасающимся с Заполярьем.

Проект поддержан Русским Географическим обществом и Московским Государственным Университетом им. Ломоносова.