Калуга, 11 января, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Пожар в частном доме произошел в поселке Полотняный Завод Калужской области в ночь на 11 января 2019 года. В результате пожара погибла проживавшая в доме женщина 1937 года рождения, сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь Дзержинского межрайонного следственного отдела СК России по Калужской области Игорь Беляев.

Kaluga.sledcom.ru Дом после пожара

По предварительным данным, очаг возгорания находился у газовой плиты, ручка одной из конфорок находилась во включенном состоянии. Видимых телесных повреждений криминального характера на теле погибшей не имеется. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, причина пожара устанавливается. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области с начала 2019 года произошло 23 пожара: погиб один человек и сгорело в огне 26 животных. По итогам пожаров материальный ущерб составил более трех миллионов рублей.

Согласно статистике, семь из десяти пожаров происходит в жилом секторе. Причин их возникновения несколько: нарушение правил устройства и эксплуатации электроприборов, печей и дымоходов. Нередко пожары становятся последствием злоупотребления спиртным и неосторожности при курении. Между тем, количество происшествий в наступившем 2019 году осталось на уровне начала 2018 года.