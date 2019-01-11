Москва, 11 января, 2019, 13:43 — ИА Регнум. Анализ, утверждающий, что рубль остается значительно недооцененной валютой по сравнению с долларом, дает объективную оценку российской валюте, и в 2019 году ситуация может только усугубиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

The Economist выпустил очередной «индекс бигмака» — анализ, согласно которому журнал оценивает покупательную способность валюты в зависимости от стоимости бургера «бигмак» в ресторанах быстрого питания. Анализ продемонстрировал, что рубль — самая недооцененная из всех мировых валюта по сравнению с долларом, российская валюты недооценена на 70%.

«Индекс «бигмака» — традиционный инструмент оценки покупательской способности региональных валют. В ситуации с российским рублем он действительно дает объективную оценку недооцененности национальной валюты. В то же время индекс «бигмака» не учитывает постоянно меняющуюся внутри и внешне экономическую конъюнктуру, напрямую влияющую на общее состояние экономики», — считает Деев.

По его словам, для РФ и национальной валюты все же на первом месте стоит конъюнктура энергетического рынка, при которой ценообразование курса национальной валюты напрямую связано с рублевой стоимостью барреля нефти и, соответственно, с доходами бюджета.

«Другими словами, курс рубля зависит не от стоимости продовольственных товаров, а от цен на нефть, при которых в доходную часть бюджета всегда должно отходить не менее 3500 рублей с каждого проданного барреля. Отсюда и плавающий курс, который просто соответствует указанной математике», — отмечает Деев.

Между тем он уверен, что очень скоро российская валюта вновь ослабнет и, скорее всего, 2019 год будет для нее очень непростым.

«Что касается перспектив национальной валюты на 2019 год, то с учетом ожидаемого возобновления снижения цен на нефть, а также нового раунда санкционной агрессии Запада, девальвация рубля почти неизбежна. Скорее всего, очень скоро новой реальностью для курса будут котировки выше 70 рублей за доллар», — предполагает Деев.