Калуга, 11 января, 2019, 13:34 — ИА Регнум. 37-летний мужчина задержан в Калуге по подозрению в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, сообщили 11 января корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

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По данным полиции, мужчина, желая избавиться от находящихся при нём наркотиков, попытался скинуть в салон служебного автомобиля 20 пакетиков с веществом синтетического происхождения. Согласно лабораторному заключению, в пакетиках находилось наркотическое средство «N-метилэфидрон» общей массой около 20 г, что является крупным размером.

По месту жительства подозреваемого стражи порядка обнаружили оптовую партию запрещенных веществ, предназначенную для реализации на территории Калужского региона. Общий объем изъятого составил 1841,88 г: в том числе 1247,58 г вещества, являющегося производным наркотического средства «N — метилэфидрон», и 594,3 г психотропного вещества «индол».

Следственным отделом УМВД России по г. Калуге возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», частями 4 и 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в крупном размере и в особо крупном размере».

На период следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений. Согласно действующему законодательству подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Напомним, по данным полицейской статистики, в первом полугодии 2018 года в Калужском регионе было пресечено 701 наркопреступление. Из незаконного оборота изъято свыше 38,5 кг наркотических средств. Выявлено девять фактов организации и содержания притонов для потребления наркотических средств. В управление Роскомнадзора по Калужской области направлена информация по 26 сайтам, используемым в целях незаконной пропаганды наркотиков.