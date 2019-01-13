Москва, 14 января, 2019, 02:17 — ИА Регнум. Традиция преклонения перед Западом тянется в русском национальном сознании еще с XIX века, но теперь, когда сам Запад дошел до необходимости изменить себя или погибнуть, западничество в русской мысли можно смело отнести к пережиткам прошлого. Почему российский западник ныне больше похож на азиатского сектанта и как России попрощаться с этой мешающей развитию политической ересью, рассуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

То, что было когда-то в чем-то симпатичным западничеством русской культуры, стремлением перенять лучшее у европейских стран, выродилось в тип либерализма, закрывающий всякую возможность к развитию человека. Не желая признать этот факт или внутренне смиряясь с ним, нынешние русские либералы начинают походить своей упертостью на нерассуждающих религиозных фанатиков в своих доводах о необходимости западничества, доходящих до пародийного варварства. А как иначе называть отрицание самоценности русского творчества и культуры и попытки заменить их копированием западных образцов? Сам такой подход — это характерная черта азиатского Востока.

И здесь перед Россией встает главный, возможно, вопрос исправления политического сознания, до сих пор поврежденного перестроечным западным шаблоном.

Читайте статью Две души русского национального самосознания и другие материалы Александра Халдея.