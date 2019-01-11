Барнаул, 11 января, 2019, 12:57 — ИА Регнум. Кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») поддерживает инициативу зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова о запрете рекламы систем нагревания табака и необходимости приравнять их к обычным сигаретам. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM соответствующее обращение, направленное думцем в Минздрав РФ, он, в частности, отметил:

Табак

«Смысл предлагаемой законодательной инициативы заключается в том, чтобы ограничить распространение новых способов табакокурения, в частности, систем нагревания табака, которые в связи с заявленным производителями снижением вреда для здоровья могут получить распространение среди некурящего населения. Поскольку потребление никотина при использовании систем нагревания все равно сохраняется, решение приравнять системы нагревания табака к сигаретам является правильным.

Вместе с тем вопрос нуждается в дальнейшем изучении. Пока имеются достаточно противоречивые результаты исследований по потенциальной опасности для здоровья систем нагревания табака. Производители отмечают такие преимущества систем, как отсутствие вдыхания продуктов горения, отсутствие феномена пассивного курения, невозможность возникновения пожара и другое. Независимые же исследователи до настоящего времени подвергают сомнению меньшее «зло» подобных систем. Поэтому дальнейшие законодательные изыски в этом направлении должны базироваться на однозначных научных данных».

Напомним, в тексте обращения, которое зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил в Минздрав РФ, сказано, что в альтернативных сигаретам устройствах действительно не горит табак, однако выделяются химические вещества.