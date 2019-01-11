Москва, 11 января, 2019, 11:48 — ИА Регнум. В 2019 году в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) продолжат принимать меры как организационного, так и технического характера по охране военных объектов от несанкционированного проникновения. Как сообщили 11 января корреспонденту ИА REGNUM в группе информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения, проводятся и экспериментальные исследования по модернизации систем, находящихся на вооружении РВСН.

Function.mil.ru На боевом дежурстве.

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Кроме того, с целью совершенствования организации охраны объектов РВСН постоянно ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию перспективных образцов систем охраны.

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Соединения стационарных пусковых установок, перевооружаемые на ракетный комплекс «Ярс», оснащаются новейшими автоматизированными системами охраны.

В ведомстве добавили, что работы по усовершенствованию систем физической защиты объектов РВСН проводятся исключительно военными специалистами с привлечением организаций оборонно-промышленного комплекса. Вся информация о конфигурации устанавливаемых охранных комплексов, принципах действия и алгоритмах их функционирования полностью закрыта.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в России Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) планируют провести в 1,5 раза больше командно-штабных, тактических и специальных учений. Учения будут проводиться с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств. В 2018 году их было проведено свыше 200.