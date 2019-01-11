Тамбов, 11 января, 2019, 16:10 — ИА Регнум. В Тамбове новогодние развлечения проходили по запланированному сценарию. Основные праздничные мероприятия разместились на трех площадках у дворца спорта «Кристалл», в парке Победы и в культурно-досуговом центре «Мир». Здесь же жители и гости смогли увидеть новогодний салют.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Тамбов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Тамбов. Новогодняя поляна у дворца спорта «Кристалл»

В парке усадьбы Асеевых горка из ледяных блоков, выросшая на два метра в высоту, пользовалась успехом у детворы, которые с нетерпением дожидались своей очереди забраться по ступенькам до самого верха и скатиться вниз. А ледяные персонажи из известных сказочных историй не оставили равнодушными взрослых посетителей — многие захотели сделать фото на их фоне. Среди героев можно было увидеть Щелкунчика с саблей на ледяном коне, который защищает от трехглавого мышиного короля девочку Мари. А рядом под музыку скрипача принц кружит в вальсе с Золушкой, которую ожидает ледяная карета в форме тыквы. Посетители парка не проходили мимо прозрачных поросят Ниф-Нифа, Нуф-Нуфа, Наф-Нафа и скульптур Деда Мороза и Снегурочки, плывущих в ледяных волнах, которые расположились напротив компании Буратино с друзьями. Яркая разноцветная подсветка добавила разнообразие в цвет прозрачного льда.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ледяная композиция по мотивам сказки «Три поросенка»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ледяная композиция по мотивам сказки «Щелкунчик»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Скрипач
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Дед Мороз и Снегурочка
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ледяная композиция по мотивам сказки «Золушка»

На высоком берегу набережной реки Цны дети и взрослые катаются на самокатах, санках и ватрушках, получая при этом не только радость и адреналин, но и заряд бодрости на целый день.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зимние забавы. Тамбов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Парк Победы. Тамбов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Голуби
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Тамбов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Снежный Тамбов

На Новогодней поляне 2019 у дворца спорта «Кристалл» рядом с наряженной зеленой красавицей-ёлкой расположились качели и карусели. Дети с удовольствием катались в карете, запряженной лошадью, а также на маленьких паровозиках с вагончиками, двигавшихся по всей площади.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ёлка на площади Ленина. Тамбов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Площадь Ленина. Тамбов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Рождество
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Сказочный олень
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Развлечения для детей
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Новогодняя поляна 2019