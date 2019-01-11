Новогодние каникулы в Тамбове: фоторепортаж
Тамбов, 11 января, 2019, 16:10 — ИА Регнум. В Тамбове новогодние развлечения проходили по запланированному сценарию. Основные праздничные мероприятия разместились на трех площадках у дворца спорта «Кристалл», в парке Победы и в культурно-досуговом центре «Мир». Здесь же жители и гости смогли увидеть новогодний салют.
В парке усадьбы Асеевых горка из ледяных блоков, выросшая на два метра в высоту, пользовалась успехом у детворы, которые с нетерпением дожидались своей очереди забраться по ступенькам до самого верха и скатиться вниз. А ледяные персонажи из известных сказочных историй не оставили равнодушными взрослых посетителей — многие захотели сделать фото на их фоне. Среди героев можно было увидеть Щелкунчика с саблей на ледяном коне, который защищает от трехглавого мышиного короля девочку Мари. А рядом под музыку скрипача принц кружит в вальсе с Золушкой, которую ожидает ледяная карета в форме тыквы. Посетители парка не проходили мимо прозрачных поросят Ниф-Нифа, Нуф-Нуфа, Наф-Нафа и скульптур Деда Мороза и Снегурочки, плывущих в ледяных волнах, которые расположились напротив компании Буратино с друзьями. Яркая разноцветная подсветка добавила разнообразие в цвет прозрачного льда.
На высоком берегу набережной реки Цны дети и взрослые катаются на самокатах, санках и ватрушках, получая при этом не только радость и адреналин, но и заряд бодрости на целый день.
На Новогодней поляне 2019 у дворца спорта «Кристалл» рядом с наряженной зеленой красавицей-ёлкой расположились качели и карусели. Дети с удовольствием катались в карете, запряженной лошадью, а также на маленьких паровозиках с вагончиками, двигавшихся по всей площади.