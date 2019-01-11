Тамбов, 11 января, 2019, 16:10 — ИА Регнум. В Тамбове новогодние развлечения проходили по запланированному сценарию. Основные праздничные мероприятия разместились на трех площадках у дворца спорта «Кристалл», в парке Победы и в культурно-досуговом центре «Мир». Здесь же жители и гости смогли увидеть новогодний салют.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тамбов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тамбов. Новогодняя поляна у дворца спорта «Кристалл»

В парке усадьбы Асеевых горка из ледяных блоков, выросшая на два метра в высоту, пользовалась успехом у детворы, которые с нетерпением дожидались своей очереди забраться по ступенькам до самого верха и скатиться вниз. А ледяные персонажи из известных сказочных историй не оставили равнодушными взрослых посетителей — многие захотели сделать фото на их фоне. Среди героев можно было увидеть Щелкунчика с саблей на ледяном коне, который защищает от трехглавого мышиного короля девочку Мари. А рядом под музыку скрипача принц кружит в вальсе с Золушкой, которую ожидает ледяная карета в форме тыквы. Посетители парка не проходили мимо прозрачных поросят Ниф-Нифа, Нуф-Нуфа, Наф-Нафа и скульптур Деда Мороза и Снегурочки, плывущих в ледяных волнах, которые расположились напротив компании Буратино с друзьями. Яркая разноцветная подсветка добавила разнообразие в цвет прозрачного льда.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ледяная композиция по мотивам сказки «Три поросенка»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ледяная композиция по мотивам сказки «Щелкунчик»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Скрипач

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дед Мороз и Снегурочка

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ледяная композиция по мотивам сказки «Золушка»

На высоком берегу набережной реки Цны дети и взрослые катаются на самокатах, санках и ватрушках, получая при этом не только радость и адреналин, но и заряд бодрости на целый день.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зимние забавы. Тамбов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парк Победы. Тамбов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Голуби

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тамбов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снежный Тамбов

На Новогодней поляне 2019 у дворца спорта «Кристалл» рядом с наряженной зеленой красавицей-ёлкой расположились качели и карусели. Дети с удовольствием катались в карете, запряженной лошадью, а также на маленьких паровозиках с вагончиками, двигавшихся по всей площади.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ёлка на площади Ленина. Тамбов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Площадь Ленина. Тамбов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рождество

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сказочный олень

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Развлечения для детей