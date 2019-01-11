Брюссель, 11 января, 2019, 11:04 — ИА Регнум. Евросоюз требует освободить из-под стражи гражданина Украины — фигуранта уголовного дела о подготовке теракта на территории РФ Павла Гриба. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей Майи Косьянчич, опубликованном на сайте представительства Европейского союза в РФ.

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ИА REGNUM отмечает, что уголовное дело, фигурантом которого является Гриб, рассматривает Северо-Кавказский окружной военный суд. В конце декабря 2018 года арест Гриба был продлён до 24 апреля 2019 года.

«Павел Гриб, 20-летний гражданин Украины с инвалидностью, был схвачен 24 августа 2017 года в Республике Беларусь и удерживается российскими властями без предъявления конкретных обвинений. Европейский союз ожидает, что он будет незамедлительно освобожден из-под стражи и получит специализированное медицинское лечение, в котором он нуждается. Во время содержания под стражей к нему должны допускаться украинские врачи, как того требует недавнее предписание Европейского суда по правам человека», — говорится в заявлении.

Напомним, по версии следствия, Павел Гриб, являясь приверженцем украинских радикальных националистов, склонял свою знакомую жительницу Кубани к подрыву бомбы на выпускной линейке в школе Сочи. В настоящее время подозреваемый содержится в СИЗО.

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Кроме того, Евросоюз требует освободить крымско-татарского активиста Эдема Бекирова, а также членов экипажей судов, задержанных в конце ноября 2018 года в Керченском заливе.

«Европейский союз по-прежнему всецело придерживается своей политики непризнания неправомерной аннексии Крыма и Севастополя», — отмечает автор обращения.

ИА REGNUM напоминает, что 25 ноября 2018 года возле Керченского пролива российские пограничники были вынуждены применить оружие для задержания двух бронекатеров и одного буксира украинских ВМС, грубо нарушивших государственную границу России. Были задержаны 24 военных моряка, среди которых выявили ряд сотрудников СБУ.

10 января 2019 года газета «Известия» со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах сообщила, что российские власти могут пойти на обмен украинских военных моряков, арестованных в ходе ноябрьской провокации.

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