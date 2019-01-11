Ярославль, 11 января, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Александр Асриянц назначен заместителем мэра Ярославля по вопросам правовой и имущественной политики. Об этом сообщает официальный сайт мэрии.

City-yaroslavl.ru Александр Асриянц

Как ранее рассказывало ИА REGNUM, Асриянц являлся советником главы городского округа города Переславля-Залесского, где нынешний мэр Ярославля Владимир Волков работал в 2016—2018 годах. После назначения Волкова мэром Ярославля Александр Асриянц также был назначен его советником. Он сразу же начал прорабатывать вопрос организации в городе платного парковочного пространства. Также Асриянц стал входить в советы директоров городских предприятий.

До октября 2018 года Асриянц являлся индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Москве. По данным открытых источников, 17 октября эта деятельность была прекращена.

Позже мэрия опровергла информацию о назначении чиновника, объяснив ее появление «технической ошибкой».