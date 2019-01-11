Санкт-Петербург, 11 января, 2019, 10:59 — ИА Регнум. Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга выяснила, что городское дорожное предприятие ГУДП «Центр» недобросовестно убирает тротуары и дороги Петербурга от снега и наледи. Это уже вторая претензия к предприятию со стороны органов прокуратуры за последние сутки.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег и лёд на улицах Петербурга

«Вскрыты нарушения в части уборки тротуаров. ГУДП «Центр» обязательные требования к уборке тротуаров выполняются недобросовестно, вследствие чего 9 января 2019 года на территории района зафиксировано четыре несчастных случая, связанных с гололедом, в результате которых граждане получили травмы различных степеней тяжести», — сообщают 11 января в прокуратуре Петербурга.

Кроме того, сотрудники надзорного ведомства проверили и степень очистки кровель от снежных масс и наледи.

Оказалось, что на крышах девяти многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК Евротракт», а также на крышах семи домов под управлением ООО «Жилкомсервис №1 Невского района» уборка не проводится вопреки закону. Это привело к образованию наледи, падение которой может привести к несчастным случаям и травмам

Руководству организаций внесли представления об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Напомним, накануне прокуратура Адмиралтейского района установила, что на подведомственной территории с 1 декабря по 9 января из-за гололеда в травмпункты обратились 29 человек, двоих пришлось госпитализировать. Прокуроры тоже проверили работу ГУДП «Центр» и нашли наледь на Большой Подьяческой улице и набережной канала Грибоедова, а на проезжей части Садовой улицы и Столярного переулка «обнаружено массовое скопление снега». А вот самих уборщиков от ГУДП «Центр» проверяющие на работе не зафиксировали.

Добавим, в Петербурге проверили 840 объектов и обнаружили нарушения требований к зимней уборке на 53 территориях, в том числе на улицах и дорогах, на 122 кровлях нежилых зданий и 23 зонах производства работ.