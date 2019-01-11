Калуга, 11 января, 2019, 10:40 — ИА Регнум. В Калуге общественники возмущены состоянием недавно открытого реконструированного здания театра кукол. В помещениях детского учреждения культуры обнаружены серьезные нарушения. Об этом 11 января сообщил корреспонденту ИА REGNUM член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Калужской области Владислав Васильев.

Фото пресс-службы регионального штаба ОНФ в Калужской области Подъемник более трех месяцев не функционирует: оборвался трос, а сама конструкция повисла между этажами

По его словам, активисты проекта ОНФ «За честные закупки» провели рейд в новом калужском театре кукол, что на улице Кирова, неудовлетворительно оценив качество явно затянувшихся реставрационных работ. Так, по мнению общественников, говорить о создании безопасных условий для посетителей театра не приходится. Впервые активисты ОНФ обратили внимание на реставрационные работы в здании калужского театра кукол летом 2018 года. Тогда было отмечено ненадлежащее состояние подъемника, предназначенного для транспортировки на второй этаж детей с ограниченными возможностями. Конструкция оказалась небезопасна, поскольку боковые перила имели скорее декоративную функцию и не могли сдержать коляску в случае съезда с платформы.

Кроме того, выяснилось, что электрический подъемник не может использоваться для транспортировки людей с ограниченными возможностями — конструкция, по словам экспертов, не защищена от падений. Подтверждением этому является тот факт, что подъемник сломался и уже более трех месяцев не функционирует: оборвался трос, а сама конструкция повисла между этажами. Кроме того, в здании на данный момент не работает тепловая система.

Стоимость контракта ремонтных работ, заключенного с единственным поставщиком, составляет 35 млн 180 тыс. руб., срок исполнения работы истек еще 1 июля 2018 года, однако, по данным портала государственных закупок, фактически заказчик принял и оплатил подрядчику работы на сумму 29 млн 112 тыс. руб., то есть контрактные обязательства до настоящего времени полностью не исполнены.

«Театр кукол должен был открыть двери с начала текущего учебного года, однако многочисленные недоделки, к сожалению, не позволили это сделать. Тем не менее в конце октября состоялось торжественное открытие культурного учреждения с участием чиновников. Непонятно, почему состоялось это мероприятие, если объект имеет столь серьезные недоработки, до сих пор не исправленные. Вопрос с безопасным обеспечением доступной среды в театре, таким образом, остается открытым. Равно как и вопрос претензионной работы заказчика по контракту», — сказал Владислав Васильев.

Напомним, театр кукол располагается в особняке Алферово-Волосновых, более известном как Дом Купцова, — памятнике архитектуры XIX века. Активисты ОНФ отметили несомненный положительный момент — передачу красивого здания в центре города под нужды культурного учреждения для детей. Вместе с тем общественники призвали городские власти завершить затянувшиеся работы и произвести комиссионную сдачу объекта.

Ранее городской театр кукол находился в кинотеатре «Центральный», где не было условий для полноценной работы учреждения для детей. Кстати, в Калуге театр кукол был создан в 1992 году. Он единственный профессиональный театр такого рода в регионе, ориентированный на детскую аудиторию.