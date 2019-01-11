Петропавловск-Камчатский, 11 января, 2019, 10:50 — ИА Регнум. Жители Камчатского края за 4 дня всем миром собрали деньги на авиабилет до Москвы медвежонку — сироте Маше. Пушистая малышка поедет жить в Калужский центр реабилитации диких животных, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Камчатского Кроноцкого заповедника Медвежонок. Камчатка

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Некоторое время назад региональное ИА Камчатка-Информ рассказало трагичную историю о 10-месячном медвежонке, которого подобрали волонтеры на дороге. Маленькая медведица была сильно истощена. Крошечную хищницу общественники сначала держали на даче и выхаживали сами, а потом отвезли в Елизовский зоопарк. Там медвежонка, получившего имя Маша, осмотрели врачи и сделали ей прививки.

Волонтеры договорились с Калужским центром реабилитации диких животных, в котором согласились принять сироту. На Камчатке, в Елизовском зоопарке, нет возможности содержать крупных взрослых хищников. А в дикой природе Маша погибла бы. Но на транспортировку зверя в Москву необходимы были деньги.

Волонтеры и журналисты обратились к людям и объявили сбор средств. Сегодня стало известно, что необходимые 60 тыс. рублей собраны всего за 4 дня. Их потратят на оплату услуг транспортной компании и изготовление специальной клетки, в которой Маша поедет в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе жители Камчатки стали очевидцами трогательной дружбы медведя и бездомного пса. Оба «друга» обитали на местной свалке, общались очень дружно, играли и резвились. Но специалисты по медведям не давали этой дружбе больших шансов. По их мнению, медведь будет дружить с собакой ровно до тех пор, пока у него рядом много еды.