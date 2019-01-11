Ялта, Крым, 11 января, 2019, 10:21 — ИА Регнум. Спасатели эвакуировали восемь жителей Ялты из дома, вход в который завалила смытая селевым потоком подпорная стена. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе МЧС Крыма. Обвал произошел около 06:00 11 января.

82.mchs.gov.ru Обрушение стены

«Пострадавших или погибших в результате происшествия нет. С места проведения аварийно-спасательных работ в переулке Ломоносова эвакуированы восемь человек, в том числе четыре ребёнка. Проход к дому расчищен», — сообщил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Крыму ожидается резкое потепление и обильные ливни.