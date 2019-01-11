Кемерово, 11 января, 2019, 10:09 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поручил главе города Кемерова Илье Середюку разработать комплексный план развития Рудничного бора. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

Администрация Кузбасса Сергей Цивилёв в Рудничном бору

Еще недавно вокруг особо охраняемой территории бора велись споры из-за планов установить на его территории скульптуру святой великомученицы Варвары.

И, как заявляют власти, природный комплекс «Рудничный бор» становится всё более востребованным местом отдыха кемеровчан. Здесь есть детская спортивная школа, уличные тренажеры, лыжные трассы, но не хватает парковочных мест перед территорией бора. Имеющаяся парковка вмещает всего 150 автомобилей. Её уже начали расширять. Как доложил губернатору глава Кемерова, ведутся работы по грейдерованию, планировке территории и опиловке поросли. За неделю площадку хотят очистить, и таким образом количество парковочных мест увеличится в 2,5 раза — общая вместимость парковочной зоны составит 400 машино-мест.

Тем временем губернатор Сергей Цивилёв считает, что пришло время преобразовать территорию бора, сделать её более комфортной и безопасной для кемеровчан, но при этом не забывать об уникальности природных богатств и необходимости их сохранения. Он поручил Середюку создать рабочую группу по разработке комплексного плана развития ООПТ «Природный комплекс Рудничный бор».

«Нам нужен новый взгляд на развитие территории соснового бора. Мы должны сделать удобную экологическую площадку для отдыха граждан и их занятий спортом», — сказал Цивилев, подчеркнув, что до разработки плана необходимо получить подтверждение от экологов и биологов, а также учесть интересы граждан и замечания специалистов-спортсменов.

После разработки и главгосэкспертизы проект должны представить на общественных слушаниях. Комплексный план должен быть готов к июню 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2013 году мэрия Кемерова объявила тендер на комплексное экологическое обследование лесного массива «Сосновый бор» — для общей оценки состояния и дальнейшего зонирования территории. Было выявлено, что в городском лесу живут представители многих видов флоры и фауны: представители семейства куньих (ласка, горностай, колонок, степной хорёк); отмечена стабильная популяция обыкновенной белки и азиатского бурундука, семи видов мышевидных грызунов, немногочисленная, но стабильная популяция зайца-беляка. Бор населяют более 100 видов птиц. Пять видов животных и девять видов растений внесены в региональную Красную книгу.

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Статус особо охраняемой природной территории местного значения «Природный комплекс Рудничный бор» был присвоен в 2015 году.

В декабре 2018 года в Кемерове разгорелись нешуточные споры из-за установки скульптуры святой великомученицы Варвары на территории природного комплекса.

10 декабря 2018 года прошла пресс-конференция по вопросам установки скульптуры в «Рудничном бору». Председатель Кемеровского городского Совета Николай Сенчуров заявил, что решение, согласно которому в сосновом бору становится возможной установка скульптуры, уже принято.

Противники этой инициативы отмечают, что для установки 25-метрового монумента сосновый бор хотят вырубить. А для того, чтобы узаконить стройку, горсовет без геологических и технологических изысканий изменил решение об особо охраняемой территории бора, разрешив там возведение скульптуры.