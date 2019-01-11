Салехард, 11 января, 2019, 09:39 — ИА Регнум. В Югре, на Ямале и в Тюменской области с 1 января 2019 года на 3,6% повысилась плата за электроэнергию. Изменение тарифов на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей будет происходить дважды — в январе и в июле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по связям с общественностью «Газпром энергосбыт Тюмень».

Отдел по связям с общественностью «Газпром энергосбыт Тюмень»

«Индексация тарифов в начале года связана с повышением с 1 января 2019 года ставки НДС с 18% до 20% и произошла в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 1246 от 19.10.2018 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам государственного регулирования цен (тарифов)», — поясняют в компании.

С 1 января 2019 года одноставочный тариф для жителей, проживающих в сельских населенных пунктах ЯНАО, ХМАО и Тюменской области, а также горожан, чьи квартиры оборудованы электроплитами, составляет 1,98 рублей за кВт/ч. Для двухставочных тарифов повышение цены составит на 3,5% с 07:00 до 23:00 или 2,01 рублей за кВт/ч; и на 3,1% с 23:00 до 07:00 — 0,99 рублей кВт/ч.

Для квартир в вышеуказанных регионах, оборудованных газовыми плитами, а также для потребителей, приравненных к категории «население», цена электроэнергии по одноставочному тарифу установлена на уровне 2,82 рублей кВт/ч. Для двухставочных тарифов с 07:00 до 23:00 — 2,87 рублей за кВт/ч; и с 23:00 до 07:00 — 1,42 рублей кВт/ч.

В 2018 году индексация тарифов на электроэнергию производилась один раз — в июле, и в среднем она составляла 4%. В 2019 году индексация пройдёт дважды, но останется в пределах прошлогоднего прироста.

Как отмечают в «Газпром энергосбыт Тюмень», на территории ХМАО, ЯНАО и Тюменской области стоимость электроэнергии по-прежнему остается существенно ниже стоимости на территориях других регионов.

В Оренбургской области тариф для населения, проживающего в домах с газовыми плитами в первом полугодии 2019 года составляет 2,99 рублей за кВт/ч, в Челябинской — 3,19 рублей за кВт/ч, в Курганской — 3,32 рубля за кВт/ч, в Омской — 3,92 рубля за кВт/ч, в Московской — 5,56 рублей за кВт/ч.