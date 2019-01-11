Сеул, 11 января, 2019, 08:59 — ИА Регнум. Представили Samsung Electronics сообщили, что новый флагманский телефон Galaxy S10 будет представлен в Сан-Франциско 20 февраля.

Согласно информации от инсайдеров, в линейку войдут 5 смартфонов: Galaxy S10 (6.1-дюймовый дисплей, двойная основная камера), Galaxy S10+(6.44-дюймовый дисплей, тройной объектив на задней и двойной объектив на передней панели), Galaxy S10 Lite (5.8-дюймовый дисплей и одинарная камера сзади), две оставшиеся модели получат поддержку 5G-сети.

Все пять смартфонов получат топовый процессор Snapdragon 855 или Exynos 9820 (в зависимости от рынка), от 6 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ пользовательского пространства. Стоимость новинок будет варьироваться от $750 до $1500.

Свою серию телефонов Galaxy компания представляла на нескольких площадках мира, в том числе на Mobile World Congress в Испании, Лондоне и Нью-Йорке, однако в Сан-Франциско представит впервые.

Как сообщили представители компании: «Сан-Франциско является центром развития технологий и местом, где расположены важные партнеры. Это идеальное место для запуска новых продуктов».