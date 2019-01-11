Вашингтон, 11 января, 2019, 08:23 — ИА Регнум. Частичный вывод войск США из Афганистана может негативно сказаться на безопасности страны, а также развязать руки большому числу действующих террористических группировок. Кроме того, создавшийся вакуум поспешат запомнить соперники Вашингтона — Иран, Пакистан, Китай и Россия, пишет Абдул Басит в статье для американского издания The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM В Афганистане

Автор подчеркивает, что заявление Трампа о выводе части американского контингента из Афганистана было встречено по-разному: с одной стороны, с осторожным оптимизмом и убежденностью, что этот шаг поспособствует, в частности, созданию доверия между США и представителями радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также сокращению числа жертв среди американских военных, с другой — высказывались опасения относительно того, что вывод войск представляет собой капитуляцию Вашингтона, признак его неспособности играть стабилизирующую роль в конфликтных зонах по всему миру.

Благодаря этому страны-соперницы, такие как Пакистан, Иран, Россия и Китай, смогут занять образовавшийся вакуум. Кроме того, утверждается, что вывод войск станет толчком к началу прокси-конфликтов на территории Афганистана, например, между Индией и Пакистаном, тогда как репутация США среди их друзей и союзников в качестве надежного партнера и гаранта безопасности пострадает.

«Наивно предполагать, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-настоящему заинтересован в мирных переговорах», — отмечает автор, указывая на то, что радикалы используют их с высокой долей вероятности в качестве средства достижения того, чего они не смогли достичь на поле битвы.

«Вдохновленные своими территориальными приобретениями, они используют мирные переговоры как возможность обеспечить себе политическую легитимность и представить себя в качестве правомерного правителя Афганистана», — продолжает Басит, обращая внимание на то, что в этом качестве радикалы не заинтересованы в разделении власти с другими политическими группами.

Кроме того, внезапное объявление о выводе войск станет настоящим триумфом для радикалов по всему региону, поскольку после Советского Союза еще одна великая держава потерпела поражение в Афганистане. В результате по всему миру активнее начнется вербовка террористов.

«Полевые командиры «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже находятся в праздничном настроении, считая объявление о выводе войск своеобразной победой», — продолжает автор.

В свою очередь, о победе над террористами из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) речь не идет, скорее наоборот: за последние годы группировка смогла нарастить свою численность в Афганистане. Этим радикалам удалось восстановить свою организационную инфраструктуру и расширить потенциал благодаря тому, что США были заняты ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии.

«Она [группировка] доказала свою стойкость, умение адаптироваться и многосторонность с удивительной способностью к восстановлению», — подчеркнул Басит, указывая, что она находится в тесном взаимодействии с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Война в Афганистане находится на «перепутье», требуя умения и лидерских навыков. Вместо того чтобы пытаться осуществить поспешный вывод войск с помощью быстрых политических договоренностей и полуоформленных мирных соглашений, США должны обеспечить политическое завершение конфликта, создав условия для стабильного политического порядка в стране. Как показывает история, то, что происходит в Афганистане, не остается в Афганистане.

Напомним, за последние несколько дней в Афганистане произошла целая серия терактов, ответственность за которые на себя взяли боевики из «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Так, 9 января радикалы совершили ряд нападений на западе и севере Афганистана, в результате которых погиб 21 человек.

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