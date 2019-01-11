Барнаул, 11 января, 2019, 08:22 — ИА Регнум. Аграриям Алтайского края, пострадавшим в 2018 году от весеннего половодья, возместили часть ущерба. Как сообщает официальный сайт регионального правительства, речь идёт о государственной поддержке в сумме 13,6 миллиона рублей, полученной согласно распоряжению российского правительства в конце 2018 года.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

«Хозяйствам возмещено 50% ущерба. Средства направлены 257 сельхозтоваропроизводителям, в том числе 234 личным подсобным хозяйствам», — заверили в региональном Минсельхозе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году, после холодной зимы в регион пришло резкое потепление и осложнило паводковую ситуацию в 12 районах. Режим ЧС был введён 29 марта 2018 года. В начале лета особенно не повезло земледельцам Ключевского и Мамонтового районов: ливень с градом, накрывший территорию 10 июня, под корень смыл всходы подсолнечника и сои. Из-за сильного переувлажнения почвы решением краевой комиссии на всей территории Алтайского края вновь был введен режим чрезвычайной ситуации.