Нижний Новгород, 11 января, 2019, 07:48 — ИА Регнум. В первом квартале 2019 года самый высокий показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей жилплощади, применяемый для расчёта социальных выплат, финансируемых из федерального бюджета, в Приволжском федеральном округе установлен для Нижегородской области — 49 440 рублей, а самый низкий показатель для Саратовской области — 30 тыс. рублей. Средства выделяются на покупку и строительство жилых помещений различным категориям граждан, а показатели должны использовать в работе как федеральные, так и региональные органы исполнительной власти, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Помимо нижегородцев, больше всех в Поволжье соцвыплаты будут у жителей Татарии — 46 170 рублей, Башкирии — 41 255 рублей, Пермского края — 40 508 рублей и Мордовии — 39 499 рублей. В числе середняков Удмуртия — 37 469 рублей, Самарская область — 36 674 рубля, Пензенская область — 35 003 рубля, Кировская область — 34 876 рублей, Оренбургская область — 34 410 рублей, Чувашия — 34 032 рубля.

Меньше всех в ПФО, кроме саратовцев, получат жители Марий Эл — 32 557 рублей и Ульяновской области — 32 698 рублей.

Напомним, в целом по России самый высокий показатель стоимости квадратного метра установлен для Москвы — 91 670 рублей, Санкт-Петербурга — 71 053 рубля и Сахалинской области — 69 467 рублей. Самые низкие показатели в Дагестане — 29 655 рублей.