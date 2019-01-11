Луганск, 11 января, 2019, 07:24 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики совершили четыре обстрела территории ЛНР, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 11 января официальный сайт оборонного ведомства.

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

Под огнём ВСУ оказались позиции защитников ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Донецкий, Калиновка, Калиново, Калиново-Борщеватое.

По Донецкому было выпущено семь гранат из РПГ со стороны посёлка Новотошковское, Калиново и Калиновку обстреляли из АГС, а по Калиново-Борщеватому вооружённые формирования Украины выпустили тринадцать 120-мм мин со стороны Попасной.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений нет.

Напомним, сутками ранее ВСУ трижды нарушили перемирие. Они обстреляли три населённых пункта ЛНР, применив, в частности, 82-мм миномёты.

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